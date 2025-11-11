beIN SPORTS'a oyuncak silahlı baskın | Şüphelinin ifadesi: "Amacım eşimden özür diletmekti"

İstanbul Sarıyer'de dün bir televizyon kanalının Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren Kemal S.'nin (42) ifadesi ortaya çıktı.

"AMACIM EŞİMDEN ÖZÜR DİLETMEK VE ŞAHSI KORKUTMAKTI"

Zanlının hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde, kanaldaki bir yorumcunun binada güvenlik görevlisi olan eşini azarlayıp hakaret ettiğini öne süren Kemal S. "Amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa bir şey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi." iddiasında bulundu.

"EŞİMİN TELEFONUNA UYGULAMA KURDUM"

Zanlı, daha önceden eşinin telefonuna yüklediği uygulama üzerinden konuşmalarını dinlediğini de söyleyerek şöyle devam etti:

“9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde bir şey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım.”