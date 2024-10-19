Bekçi alımı başvurularında son durum: 2024 EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak?
Bekçi olarak istihdam olma planı içinde olan binlerce genç, yetkili kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler sene sonuna doğru ivme kazandı. Bekçilik yapma hayali kuran gençler de bu kapsamda yılın son günleri yaklaşırken araştırmalarına yoğunluk verdi. Peki, 2024 EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak?
2024 bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu hususta beklemede olan vatandaşlar, söz konusu bekçi alımlarına dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2024 bekçi alım süreci erişime açılabilecek ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek. İşte, bekçi alımı başvurularında son durum...