Bekçi alımı şartlarında değişikliklik: İlkokul mezunları bekçi olabilecek mi?

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlarda değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle birlikte bekçi olmak için lise mezuniyeti şart koşuldu. Ayrıca yapılan düzenleme ile 1 yıldan az hapis cezası alan kişilerin de bekçilik yapabilmesinin önü açıldı.
En önemli değişiklik, bekçiler için aranan eğitim durumu şartında yapıldı. Önceki yönetmelikte bekçiliğe alınacaklarda ilkokul mezunu olma şartı aranırken, şimdi en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı getirildi.
Bekçiler için hapis cezası şartına ilişkin süre 1 yıla çıkarıldı. Önceki yönetmelikte en fazla 6 aylık hapis cezası şartı bulunuyordu. Önceki yönetmelikte bulunan, “Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak” şartı yürürlükten kaldırıldı.
Yönetmeliğin uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartında da değişiklik yapıldı. Öncekinde kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak şartı yer alırken, yenisinde bunun yerine “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak” şartı getirildi.