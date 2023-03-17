Bekçi alımı şartlarında değişikliklik: İlkokul mezunları bekçi olabilecek mi?

UYUŞTURUCUDAN SORUŞTURMA ŞARTI DEĞİŞTİ

Yönetmeliğin uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartında da değişiklik yapıldı. Öncekinde kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak şartı yer alırken, yenisinde bunun yerine “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak” şartı getirildi.