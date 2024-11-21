Bekçi alımında son durum: Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
POMEM polis alımı için sürecin başlaması ile bekçi alımına dair beklentiler de arttı. Çarşı ve mahalle bekçiliği alımlarına ilişkin başvuru tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımla beraber, bekçi adayları sözlü sınav, yazılı sınav ve parkur sınavlarına dahil olacak. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Bekçi alımında son duruma dair beklentiler yükseldi. 2025 yılına az bir zaman kala adaylar, bekçilik başvuru şartları ve bekçi alımı ön başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Türkiye genelinde görevlendirilecek olan mahalle bekçileri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyurunun ardından başvuru sürecine dahil olacak. İşte, bekçi alımında en son bilgiler...