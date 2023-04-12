Bekçi alımında son durum: Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1250 çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı için başvurular şubat ayında alınmıştı. Peki, tarih belli oldu mu? Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçi alımında son durum...

Bekçi alımında son durum: Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2023/1 bekçi alımı sınavı başvuruları18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle adaylar sonuç beklentisi de artış gösterdi.

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Bekçi alımında son durum: Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak. Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde sonuçların nisan ayında açıklanması bekleniyor.

Bekçi alımında son durum: Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçları https://pa.edu.tr  adresi üzerinden ilan edilecek.

Bekçi alımında son durum: Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

ALIMLAR 4 AŞAMADA YAPILACAK

Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.

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