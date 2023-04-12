Bekçi alımında son durum: Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1 bekçi alımı sınavı başvuruları18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle adaylar sonuç beklentisi de artış gösterdi.
Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak. Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde sonuçların nisan ayında açıklanması bekleniyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçları https://pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.