Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye başkanı kimdir? Bekilli Belediye başkan adayları
Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye Başkanı kimdir? Bekilli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Bekilli Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Bekilli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Bekilli yerel seçim sonuçları..
BEKİLLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Bekilli Belediyesini 2.490 alınan oy ve %50.12 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Çoban kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%50.12
- CHP%48.79
- DP%0.34
- BTP%0.30
- DSP%0.24
- Saadet Partisi%0.20