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Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye başkanı kimdir? Bekilli Belediye başkan adayları

Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye Başkanı kimdir? Bekilli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Bekilli Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Bekilli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Bekilli yerel seçim sonuçları..

Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye başkanı kimdir? Bekilli Belediye başkan adayları - 1

BEKİLLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Bekilli Belediyesini  2.490 alınan oy ve %50.12 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Çoban  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%50.12
  • CHP%48.79
  • DP%0.34
  • BTP%0.30
  • DSP%0.24
  • Saadet Partisi%0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye başkanı kimdir? Bekilli Belediye başkan adayları - 2

BEKİLLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bekilli Belediyesi Başkanı Mustafa Çoban Kimdir?

1967 yılında Bekilli ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Bekilli'de tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünden 1990 yılında mezun oldu.


Mezun olduktan sonra sırasıyla Kütahya-Gediz, Zonguldak-Ereğli ilçelerinde 8 yıl görev yaptı. 2000 yılında Bekilli 30 Ağustos Ortaokulu'nda göreve başladı. İlçede 3 yıllık öğretmenlik görevinden sonra 15 yıl sırasıyla müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Çoban, 2016 yılında ilçede Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine başladı. 1 Aralık 2018 tarihinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinden belediye başkan adaylığı için ayrıldı.

Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye başkanı kimdir? Bekilli Belediye başkan adayları - 3

BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA ÇOBAN
  • KEMAL KARAMAN
  • MESUT GÖMCELİ
  • İLYAS CİRİT
  • MURAT KOCAKAFA
  • MEHMET EMİN PEKCAN
  • AHMET KIRLI
  • ÖNDER DEMİR
  • ENES TURAN
  • YADİGAR VARLIKLI
  • ZEKİ YIKICI
  • ALİ HENKOĞLU
  • BİLAL OSMAN ZEYBEK
  • HALİS ÖZKAN
Bekilli Belediyesi hangi partide? Bekilli Belediye başkanı kimdir? Bekilli Belediye başkan adayları - 4

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