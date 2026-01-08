Beklenen fırtına başladı. İstanbul'da bir kişi ağacın altında kaldı, dev dalgalar sahili dövüyor
08.01.2026 10:17
İHA
Marmara ve Ege'de lodos fırtınası etkili oluyor. İstanbul Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan bir kişi yaralandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarısını yaptığı fırtına Marmara ve Ege'de etkili olmaya başladı.
İstanbul'da devrilen ağacın altında kalan bir kişi yaralandı.
Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu.
Çanakkale'de ise boğaz trafiği askıya alındı.
İşte her iki bölgeyi etkisi altına alan fırtınadan son gelişmeler…
BAHÇELİEVLER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ: BİR YARALI
İstanbul Bahçelievler'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi.
Olay, Yenibosna'daki 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağaç, bir süre sonra devrildi.
O esnada yoldan geçen bir kişi ağacın altına kaldı. Ağaç altında kalan adamın yardımına çevredekiler koştu.
Talihsiz adamın hafif yaralandığı öğrenildi.
SİLİVRİ SAHİLİNDE DEV DALGALAR OLUŞTU
Silivri sahilinde etkili olan şiddetli lodos, dalga boyunu artırdı. Zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşan dalgalar kıyı hattında etkisini gösterdi.
Lodosla birlikte rüzgar hızının yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaştığı gözlendi.
Kuvvetli rüzgar, Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğini artırarak sahil boyunca sert görüntülere neden oldu. Bir kadın yürümekte güçlük çekti.
EDİRNE'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Dünden bu yana sağanağın etkisi altında bulunan kentte yağış, zaman zaman kesilse de yer yer kuvvetli şekilde devam ediyor.
Kentin kuzey kesimlerinde son 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sarı kod uyarısının bulunduğu Edirne'de kuvvetli sağanağın yer yer yarına kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.
Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.