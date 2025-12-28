Yurttan kar manzaraları. Kimine eziyet kimine eğlence

İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğukları yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışına neden oldu. Birçok kentte yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Meteoroloji verilerine göre dondurucu soğuklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşmeye devam edecek, kıyı Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak. Kar yağışı 3 Ocak'a kadar etkisini sürdürecek.