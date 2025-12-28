Yurttan kar manzaraları. Kimine eziyet kimine eğlence
28.12.2025 18:21
Son Güncelleme: 28.12.2025 18:40
Türkiye'nin özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülen kar yağışı bir yandan günlük hayatı ve trafiği olumsuz etkilerken diğer yandan eğlence için fırsat oldu.
İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğukları yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışına neden oldu. Birçok kentte yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Meteoroloji verilerine göre dondurucu soğuklar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşmeye devam edecek, kıyı Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak. Kar yağışı 3 Ocak'a kadar etkisini sürdürecek.
ULUDAĞ'DA TRAFİK ÇİLESİ - BURSA
Bursa Uludağ’da öğleden sonra etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, yolda da trafik yoğunlaştı. Dönüşe geçen günübirlik tatilcileri taşıyan otomobillerle, tur otobüsleri Uludağ’da dönüş yolunda metrelerce kuyruk oluşturdu. Karla kaplı yollarda adım adım ilerleyen araçlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
HAKKARİ
Hakkari'nin merkez ve Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Ekipler kar küreme çalışması yaptı.
TRABZON
Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, kar yağışının ardından off-road tutkunlarını ağırladı.
TRABZON
Birçok off-road tutkunu bölgede kar kızağı yaptı.
VAN
Van'da gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi ile Eski Van Şehri'ndeki tarihi cami ve yapılar karla kaplandı. Karla kaplanan Van Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.
BOLU
Bolu'nun turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Hafta sonu tatili için parka akın eden ancak kış lastiği bulunmayan sürücüler yolda kalınca, yardımlarına jandarma ekipleri koştu. Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu, 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve yoğun yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
AMASYA
Amasya'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerine, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.
Akdağ Yaylası ve Taşova ilçesine bağlı Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
ZİGANA DAĞI- GÜMÜŞHANE
Doğu Karadeniz’in kış turizmindeki en önemli noktalarından biri konumunda bulunan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.
Türkiye’nin ilk ve en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, hafta sonu adeta dolup taştı. 2 bin 50 rakımlı zirveye çıkan ziyaretçiler, Zigana’nın eşsiz kış manzarasının keyfini çıkardı.
KASTAMONU
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 322 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İnebolu-Kastamonu kara yolunun 0-57'nci kilometreleri arasının yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldığı belirtildi.
DÜZCE
Düzce'nin Kasynaşlı ilçesi, Bolu Dağı D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişinde etkisini sürdüren yağış ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
ERCİYES - KAYSERİ
Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Kayak sezonun açılmasının ardından bir haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı.
BİNGÖL
Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 280 köy yolu ulaşıma kapandı. Bunlardan 178'i açıldı. Kapalı 102 köy yolunda Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürdürülüyor.