Beklenen kar İstanbul'a geldi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza büründü. Karla karışık yağmur şehir merkezinde etkili oldu. Yağışlar nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal oldu. Soğuk hava dalgası ise önümüzdeki günlerde devam edecek.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 21.01.2022 - 19:33 | Son Güncelleme : 22.01.2022 - 10:03

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Meteoroloji günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptı. 'a beklenen kar dün akşam saatlerinde düştü. Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Beklenen kar İstanbul'a geldi - 2

İstanbul İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi. Öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, akşam kar yağışına döndü.
Trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı.

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Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Anadolu Yakası'ndaysa Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Kartal ve Üsküdar karın etkili olduğu ilçeler arasındaydı. Kar yağışı aralıklarla gece boyu devam etti.

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Kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın 49 seferi iptal oldu.

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İstanbul Valiliği, soğuk havada sokakta kalan evsizler için çalışma başlattı. Ekipler tarafından ulaşılan kişiler anlaşmalı otellere yerleştirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de teyakkuzdaydı. Toplam 7 bin 421 personel sabaha kadar mesai yaptı. 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinaları yolların açık tutulması için görev başındaydı.

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Uzmanlara göre kar yağışı haftasonu boyunca devam edecek.Soğuk hava dalgası ise daha uzun süre İstanbul'da kalacak.

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