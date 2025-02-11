Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar kente giriş yaptı. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının çarşamba gününe kadar kısa süreli etkili olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında da düzenlemeye gidildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda salı günü yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i, çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı.
Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.