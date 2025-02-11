Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)

Aralıklarla yağan kar Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili oldu.

Ayrıca Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçeleri için de uyarı yapıldı.

Yağışların Çarşamba gününe kadar özellikle de sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli etkili olması bekleniyor.