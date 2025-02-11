Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar kente giriş yaptı. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının çarşamba gününe kadar kısa süreli etkili olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında da düzenlemeye gidildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda salı günü yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i, çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı.

Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 2

Aralıklarla yağan kar Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili oldu.

Ayrıca Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçeleri için de uyarı yapıldı.

Yağışların Çarşamba gününe kadar özellikle de sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli etkili olması bekleniyor.

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 3

AKOM: ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

AKOM tarafından yayımlanan raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilmişti. 

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği belirtildi.

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 4

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

AKOM’un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Salı günü gün batımından sonra, soğuk havanın etkisi ile kuzey ilçelerinde kar şeklinde başlayacak yağışların; çarşamba sabahı ilimiz genelinde, özellikle Karadeniz'e bakan kuzey ilçelerimiz ile ilimizin yüksek kesimlerde etkili, İç ve Marmara'ya bakan kıyı kesimlerinde de örtü bırakacak şekilde kar yağışlı olması tahmin edilmektedir.” denildi.

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 5

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 6

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 7

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 8

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 9

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Beklenen kar İstanbul'a geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 10

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER