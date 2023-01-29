Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?)

1 ŞUBAT (ÇARŞAMBA) HAVA DURUMU

Şubat ayının ilk günü için paylaşılan hava tahmini haritasında İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiği görülüyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor." açıklamasında bulunmuştu.