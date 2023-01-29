Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye son yılların en kurak kışını geçiriyor. Ocak ayının sonuna kadar devam eden yağışsız hava yerini birçok kentte kar yağışına bırakırken kuraklıktan endişelenen çiftçilerin de yüzü güldü. Peki bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgiler...

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye, beklediği yağışları almaya başladı.

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yurdun doğusunda Tunceli, Erzurum, Bingöl ve birçok şehir beyaza büründü.

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 3

Sadece Doğu Anadolu'da değil, Marmara Bölgesi'nde de sevindirici haber geldi.

Balıkesir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 4

İstanbul’da da ilk kar Silivri’ye düştü. Dün akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde başlayan yağmur zamanla kara döndü.

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 5

Peki, bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak? 

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hazırladığı gün gün haftalık hava tahmin raporu...

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 6

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması, diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Beş büyük kentte bugünkü hava durumuysa şu şekilde:

-İstanbul 7 derece: çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu.

-Antalya 17 derece: çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

-Ankara 8 derece: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

-İzmir 14 derece: :ok bulutlu

-Bursa 6 derece. 

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 7

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 8

31 OCAK (SALI) HAVA DURUMU

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 9

1 ŞUBAT (ÇARŞAMBA) HAVA DURUMU

Şubat ayının ilk günü için paylaşılan hava tahmini haritasında İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiği görülüyor.  

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor." açıklamasında bulunmuştu. 

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 10

2 ŞUBAT (PERŞEMBE) HAVA DURUMU

Beklenen kar sonunda geldi! (Meteoroloji paylaştı, bugün hava nasıl olacak?) - 11

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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