Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinde beklnen sağanak yağış İstanbul ve çevre illerde etkisini göstermeye başladı. MGM tarafından 5 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Mısır'dan gelen sıcak hava dalgasının pazar gününden itibaren etkisini göstereceğini, bazı illerde hava sıcaklıklarının 46 derecelere yükseleceğini belirtti. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 3

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu iller Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce. 

Gece saatlerinden itibaren bugün öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde (Cide, Doğanyurt, Şenpazar, Bozkurt, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Azdavay ve Ağlı) kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 4

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz! 

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirterek "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak." uyarısında bulundu. 

HABERE GİT

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Parçalı ver çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Adana’nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 9

KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 12

11 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 13

12 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 14

13 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 15

14 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU

Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 16

15 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU

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