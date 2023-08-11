Beklenen sağanak başladı (11 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinde beklnen sağanak yağış İstanbul ve çevre illerde etkisini göstermeye başladı. MGM tarafından 5 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Mısır'dan gelen sıcak hava dalgasının pazar gününden itibaren etkisini göstereceğini, bazı illerde hava sıcaklıklarının 46 derecelere yükseleceğini belirtti. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.