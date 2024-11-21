Beklenen yağış başladı: Lodos birçok ilde etkili olmaya devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 49 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından birçok kentte kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Sahil kentlerinde dalgalar mendireği aşarken birçok çatı uçtu, ağaç devrildi. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli lodos, İstanbul'da da etkili oluyor.