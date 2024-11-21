Beklenen yağış başladı: Lodos birçok ilde etkili olmaya devam ediyor

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, lodos nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.