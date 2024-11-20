Belaruslu dağcı kardeşler sağ bulundu
Niğde’nin Çamardı ilçesine Aladağlar’ın zirvesine tırmanman için gelen Belarus uyruklu iki kız kardeş, kayboldu. Belarus Konsolosluğu’nun durumu bildirmesiyle ekipler harekete geçti. Ankara’dan bir keşif uçağı havalandı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri bölgede tarama çalışmalarına başladı. Dün gece havanın kararmasıyla duran çalışmalar, bu sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. İki kız kardeş, arama çalışmalarının 2’nci gününde Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sağ bulundu. İkiz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar’da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.