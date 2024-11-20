Belaruslu dağcı kardeşler sağ bulundu

Niğde’nin Çamardı ilçesine Aladağlar’ın zirvesine tırmanman için gelen Belarus uyruklu iki kız kardeş, kayboldu. Belarus Konsolosluğu’nun durumu bildirmesiyle ekipler harekete geçti. Ankara’dan bir keşif uçağı havalandı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri bölgede tarama çalışmalarına başladı. Dün gece havanın kararmasıyla duran çalışmalar, bu sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. İki kız kardeş, arama çalışmalarının 2’nci gününde Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sağ bulundu. İkiz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar’da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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ZİRVEYE TIRMANIYORLARDI

Aladağlar’daki Sokullupınar’dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova’ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Belaruslu dağcı kardeşler sağ bulundu - 3

ANKARA'DAN KEŞİF UÇAĞI HAVALANDI

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara’dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

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KAYSERİ SINIRINDA BULUNDULAR

Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2’nci gününde saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ bulundu

İkiz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

16 Kasım’da Aladağlar’ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova’dan haber alınamamış, 19 Kasım’da Belarus Konsolosluğu’nun Niğde Valiliği’ne bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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