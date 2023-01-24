Belçika'dan geldi, yağ aldırma ameliyatı sonrası mosmor oldu

AMELİYAT İÇİN 8 BİN EURO ÖDEDİ

Avukat Cihan Esin, Assakereh'in ameliyat için yaklaşık 8 bin euro ödediğini belirterek, "Yağ aldırma ameliyatından sonra yüzüne de 'ip askı' denilen bir işlem yapılıyor. Ameliyattan birkaç gün sonra vücudunda dezenformasyon meydana geliyor. Doktorlara danıştık belki geçer diye. Üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra, hala kalıcı izler kaldı. Hem hastanenin hem doktor hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan savcılığa sevk edilmesini talep ettik.

Müvekkilimin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak muayenesi sonrası verilecek raporla, 8 bin euronun iadesi için tüketici mahkemesine de dava açtık. Müvekkilim Belçika vatandaşı olduğu için, ülkesine geri döndü. Ülkesinden rapor alınmasını talep ettim. Belçika ve Fransa'dan rapor aldı. Raporlarda ameliyatın hatalı olduğu tespiti yapılıyor. O raporları da dosyaya sunacağız" dedi.