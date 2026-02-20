Belediye büfelerindeki bütün ekmekleri aldı, ücretsiz dağıtıyor
İHA
Hatay'da bir vatandaş, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmak için belediye büfelerindeki ekmekleri satın aldı.
Dörtyol ilçesindeki bir hayırsever, Dörtyol Belediyesi'ne bağlı 16 halk ekmek satış noktasında satışı yapılan ekmeklerin ücretini ödeyerek, vatandaşların ramazan boyunca ekmeğe ücretsiz erişmesini sağlıyor.
6 BİN EKMEK TÜKETİLDİ
Büfelere giden depremzede vatanaşlar, ramazan boyunca ekmeklerin ücretsiz olduğunu öğrendi. Özellikle ihtiyaç sahibi aileler, yapılan yardımdan memnuniyet duyduklarını dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Yetkililer daha fazla ailenin faydalanabilmesi için ekmek dağıtımında tek seferde 5 ekmek dağıttıklarını ve kısa sürede günlük 6 bin ekmeğin tükendiğini açıkladı.
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, belediye ekmeklerinin tanesinin 10 TL'den satışa sunulduğunu ve kimliğini açıklamayan bir hayırsever sayesinde ramazan boyunca ücretsiz dağıtılacağını söyleyerek teşekkürlerini dile getirdi.