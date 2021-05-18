Belediye ekipleri deniz salyasını temizlemeye başladı

"MOTORLARI YAKIYOR"

Yat sahibi Levent Aslan, "Yaklaşık 20 gündür bu vakayla karşı karşıyayız. Denizin sadece bu bölgesinde değil, Kalamış'tan Tuzla'ya kadar olan sahil şeridinde, rüzgara bağlı olarak burada toplanıyor ya da geri gidiyor.

Devamlı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buna bir çözüm arıyoruz açıkçası. Teknelerin su emisyonlarının bulunduğu bölgelerden girdiği takdirde motorlara hararet yaptırarak, motorların yanmasına kadar zarara yol açabiliyor. Aynı zamanda kirlilik ve koku yapıyor. Bu bölgedeki birçok balık ölüyor" dedi.