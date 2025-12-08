Belediye işçilerinden çıplak ayaklı eylem

Gül, eylemlerinin hukuki ve meşru olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Başlattığımız eylemi sadece maaşlarımız için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklarımız için de yaptığımızın bilinmesini isteriz. Sosyal haklarımız ile ilgili somut bir ödeme yapılmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Haklarımızı bekleyerek değil, mücadele ederek alacağız. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm iş yerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap alıp haklarımız için ödeme planı yapmadığı ve iş güvencemiz sağlanmadığı takdirde, fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz.”