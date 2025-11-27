Belediye ödeme yapmadı, arsa sahibi yolu kapadı
27.11.2025 13:06
DHA
Zonguldak Belediyesi ile arsa sahipleri mahkemelik oldu. Belediye, mahkeme tarafından belirlenen bedeli ödemeyince arsa sahipleri çit çekip yolu kapadı.
Zongudak'da belediye ve arsa sahipleri arasında ilginç bir olay yaşandı.
İncivez Mahallesi Kamelya Sokak’ta sahipli araziye uzun süre önce yol yapıldı. Alan hakkında 2023 yılında belediye tarafından kamulaştırma kararı verildi verildi ve iki yıllık ecrimisil bedeli (kullanım hakkı) hak sahiplerine ödendi.
Bu süre zarfından mal sahipleri ile belediye, kamulaştırma bedeli üzerine anlaşamadı ve iki taraf arasında bedel belirleme davası açıldı.
MAL SAHİPLERİNE ÖDEME KARARI
Zonguldak 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2024 Mart'ta kamulaştırma bedeli olarak 582 bin 714 liranın belediye tarafından ödenmesine karar verip 15 gün süre tanıdı.
Kararın üstünden geçen 1,5 yılda belediye ödemeyi yapmadı.
Mal sahiplerinin avukatları aracılığıyla, kendi arazilerine konulan çöp konteynerlerinin kaldırılması talebi de "ihtiyacı karşıladığı" gerekçesiyle reddedildi.
Mal sahipleri, iki hafta önce yolun kendi arazilerinde kalan kısmına çit çekip kapattı.
Mal sahiplerinin avukatı Ayçin Oktay, kamulaştırma bedeline itiraz ettiklerini ve bedel davası açtıklarını dile getirdi.
"Mahkemenin belirlemiş olduğu bedeli, verilen süre içerisinde ödemediği için, idarenin açmış olduğu dava idare aleyhine sonuçlandı ve kesinleşti." diye konuşan Oktay, "Kamulaştırma kararı uygulanamamış oldu. Müvekkiller de anayasa ile korunan mülkiyet hakları gereği yerlerini çevrelediler.” dedi.
Kapalı yol nedeniyle çevre sakinlerinin mağdur olduğu ifade edildi.
ÖNCEKİ YÖNETİM TARAFINDAN BEDELİN YÜKSEK BULUNMASINDAN DOLAYI KAMULAŞTIRILAMAMIŞ
Bir belediye yetkilisi, bölgenin uzun zamandır yol olarak kullanıldığını, iki yıllık ecrimisil bedelinin hak sahiplerine ödendiğini ancak kamulaştırma kararının ardından mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin önceki yönetim tarafından yüksek bulunması nedeniyle kamulaştırmanın yapılamadığını söyledi.
Yetkili, hak sahiplerinin yolun kendilerine iade edilmesi için başlattığı yargı sürecinin devam ettiğini ifade etti.