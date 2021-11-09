Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı

Konya'da karşı yönden gelen araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada, otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 09.11.2021 - 15:35

Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 1

'da elektrik direğine çarpan belediye otobüsündeki 17 kişi yaralandı.

Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 2

Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Emrah Eksik, karşı yönden gelen araca çarpmamak için otobüsün direksiyonunu kırdı.

Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 3

Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.

Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 4

Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 5
Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 6
Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 7
Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 8
Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı - 9

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