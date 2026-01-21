Belediye otobüsü şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralı var

21.01.2026 16:26

Son Güncelleme: 21.01.2026 16:28

AA, İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.

Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.