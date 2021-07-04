Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı

İzmit'te bir kişi, tacizde bulunduğu iddiasıyla bir grup genç kız ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir grup genç kız ve arkadaşları, tacizle suçladıkları adamı halk otobüsünde dövdü. Olay, dün gece saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti. Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Ardından otobüse binen genç kızlar ve arkadaşları, otobüste koltukta oturan taciz şüphelisine yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.