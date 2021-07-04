Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı

İzmit'te bir kişi, tacizde bulunduğu iddiasıyla bir grup genç kız ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

DHA 04.07.2021 - 14:04 | Son Güncelleme : 04.07.2021 - 14:06

Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 1
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir grup genç kız ve arkadaşları, tacizle suçladıkları adamı halk otobüsünde dövdü.
Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 2
Olay, dün gece saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.
Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 3
İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti.
Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 4
Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi.
Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 5
Ardından otobüse binen genç kızlar ve arkadaşları, otobüste koltukta oturan taciz şüphelisine yumruk ve tekme attı.
Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 6
Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi.
Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 7
Otobüs daha sonra yoluna devam etti.
Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı - 8

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