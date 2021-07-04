Belediye otobüsünde 'taciz' dayağı

tacizde bulunduğu iddiasıyla bir grup genç kız ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir grup genç kız ve arkadaşları, tacizle suçladıkları adamı halk otobüsünde dövdü.

İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti.