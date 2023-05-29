Belediye seçimleri (yerel seçimler) ne zaman? (2024 Türkiye yerel seçimi)

2024 Türkiye Yerel Seçimleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimler 2024 yılında yapılacak. Gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, yeni belediye başkanları, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Peki, belediye seçimleri (yerel seçimler) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?