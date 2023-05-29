Belediye seçimleri (yerel seçimler) ne zaman? (2024 Türkiye yerel seçimi)

2024 Türkiye Yerel Seçimleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimler 2024 yılında yapılacak. Gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, yeni belediye başkanları, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Peki, belediye seçimleri (yerel seçimler) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.