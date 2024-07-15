Belediyeler duyurdu: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Nerelerde, hangi illerde toplu taşıma ücretsiz?
15 Temmuz'da toplu taşımanın ücretsiz olduğu illere bir yenisi eklendi. Bir büyükşehirin daha toplu ulaşım ve hafif raylı sistem araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Nerelerde, hangi illerde toplu taşıma ücretsiz? "sorusuna yanıt arıyor.
Dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına bir il daha dahil oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya'da da 15 Temmuz'da toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İl belediyeleri ücretsiz veya indirimli toplu taşıma kararlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte yapılan duyurular: