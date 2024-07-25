Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
Düzce Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, park halindeki otomobil ile çarpıştı. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan sürücü M.Y., daha önce ehliyetine el konulduğu için polise bu ülkeden aldığı ehliyetini verdi. Ehliyetinin Türkiye'de geçersiz olduğu tespit edilen sürücüye para cezası kesildi.
Düzce'de meydana gelen bir kaza sonrası ilginç anlar yaşandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Necmi Hoşver Caddesi’nde meydana geldi.
Düzce Belediyesi'nde şoför olarak çalışan M.Y., belediyeye ait cenaze nakil aracıyla, park halindeki F.Z.’ye ait otomobile çarptı.