Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi

Düzce Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, park halindeki otomobil ile çarpıştı. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan sürücü M.Y., daha önce ehliyetine el konulduğu için polise bu ülkeden aldığı ehliyetini verdi. Ehliyetinin Türkiye'de geçersiz olduğu tespit edilen sürücüye para cezası kesildi.

Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi - 1

Düzce'de meydana gelen bir kaza sonrası ilginç anlar yaşandı. 

Kaza, dün öğle saatlerinde Necmi Hoşver Caddesi’nde meydana geldi.

Düzce Belediyesi'nde şoför olarak çalışan M.Y., belediyeye ait cenaze nakil aracıyla, park halindeki F.Z.’ye ait otomobile çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi - 2

Köprünün kenarındaki otomobil, dere kenarında asılı kaldı. Hasarlı kaza sonrası bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi - 3

İNGİLTERE EHLİYETİ VERDİ

Polis, araç sürücüsünden ehliyetini istedi. Daha önce karıştığı ölümlü trafik kazası sebebiyle Türkiye'den aldığı ehliyetine el konulan M.Y., polislere İngiltere'den aldığı ehliyeti verdi. 

Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi - 4

Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan M.Y.'nin polise verdiği ehliyetinin geçerli olmadığı tespit edildi. M.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi - 5

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediyenin cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi - 6
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