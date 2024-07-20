Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Binlerce geri dönüş alan alan Cenk Bilge, olayın sonrasını sosyal medya hesabından, “Bakanlık yetkilisi 3 kişi 00.30’da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar, özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur.” paylaşımı yaptı.

OTEL AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili otelden de bir açıklama geldi.

Açıklamada, Bilge’nin kaldığı odasının klimasında herhangi bir sorun bulunmadığı, kaldığı son gün yaşanan teknik aksama sonucu klimasının çalışmadığı ifade edildi.

Teknik sorunun yaşandığını gün otelde tüm birimlerinin bulunduğunu söyleyen yetkili, Bilge’ye şikayeti nedeniyle 4 saatliğine kliması çalışan geçici bir oda verdiklerini ve sorunun birkaç saat içinde çözüleceğinin bilgisini aldıktan sonra kendi odasına geçebileceğini dile getirdiklerini belirtti.

Otel yetkilisi, teknik aksama nedeniyle birçok odada aynı anda klimanın çalışmadığını belirtirken, Bilge’nin teknik müdürle yüz yüze görüşmek istediğini, teknik müdür ile telefonla görüşebileceğini söylediklerini, müdürün o sırada çatıda teknik sorunla ilgilendiğini kaydetti.

Yetkili, “Beyefendi, otelimizde 4 gün süren bir tatil yaptı ve bugün çıkış yaptı. Dün hiçbir şey yaşanmamış gibi vedalaşarak ayrıldık. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelip gece saatlerinde tutanak tuttular, müşterimizle de görüştüler, müşteri bulunmayan odaları kontrol ettiler” diye konuştu.