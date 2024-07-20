Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı

Belek’te tatil için gittiği otelde odasının kliması bozulan ve çözüm için muhatap bulamadığını söyleyen bir kişi, odasındaki yatağını restorana taşıyıp yere yattı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan tatilci, defalarca otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen klimanın düzeltilmediğini söyledi.

Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı - 1

Antalya’nın turizm merkezlerinden Belek’teki bir otel, ilginç bir protestoya sahne oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı - 2

Cenk Bilge isimli bir tatilci, iddiasına göre, konakladığı son güne kadar odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi.

Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı - 3

Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen tatilci, sabah saatlerinde ilginç bir protestoya imza attı.

Odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu olan restorana seren Cenk Bilge yatağa uzandı.

Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı - 4

“20 SAATTİR ÇÖZÜM BULAMADIM”

Otelin bir kısmının klimalarında problem olduğunu, sesini çıkartan bazı kişilerin problemlerinin çözüldüğünü iddia eden Bilge, “20 saattir birisiyle konuşmak istediğimi söyledim 20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü ya da herhangi bir sorumluyla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm. Şu anda yemekhaneye yatağı serdim bakalım nasıl bir çözümleri olacak göreceğiz.” dedi.

Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı - 5

Kısa bir süre sonra yanına gelen ve otel yetkilisi oldukları söylenen 2 kişiye durumu anlatan Cenk Bilge, onlara da defalarca çözüm için yardım istediğini ancak kimsenin yardımcı olmadığını söyledi.

Kısa bir süre sonra yataktan kalkan ve görüntü paylaşımını durduran Cenk bilge, sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı.

Belek’te 5 yıldızlı otelde ilginç protesto: Odasındaki klima bozuldu, yatağını restoranın ortasına taşıdı - 6

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Binlerce geri dönüş alan alan Cenk Bilge, olayın sonrasını sosyal medya hesabından, “Bakanlık yetkilisi 3 kişi 00.30’da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar, özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur.” paylaşımı yaptı.

OTEL AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili otelden de bir açıklama geldi.

Açıklamada, Bilge’nin kaldığı odasının klimasında herhangi bir sorun bulunmadığı, kaldığı son gün yaşanan teknik aksama sonucu klimasının çalışmadığı ifade edildi.

Teknik sorunun yaşandığını gün otelde tüm birimlerinin bulunduğunu söyleyen yetkili, Bilge’ye şikayeti nedeniyle 4 saatliğine kliması çalışan geçici bir oda verdiklerini ve sorunun birkaç saat içinde çözüleceğinin bilgisini aldıktan sonra kendi odasına geçebileceğini dile getirdiklerini belirtti.

Otel yetkilisi, teknik aksama nedeniyle birçok odada aynı anda klimanın çalışmadığını belirtirken, Bilge’nin teknik müdürle yüz yüze görüşmek istediğini, teknik müdür ile telefonla görüşebileceğini söylediklerini, müdürün o sırada çatıda teknik sorunla ilgilendiğini kaydetti.

Yetkili, “Beyefendi, otelimizde 4 gün süren bir tatil yaptı ve bugün çıkış yaptı. Dün hiçbir şey yaşanmamış gibi vedalaşarak ayrıldık. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelip gece saatlerinde tutanak tuttular, müşterimizle de görüştüler, müşteri bulunmayan odaları kontrol ettiler” diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER