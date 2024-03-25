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Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye başkanı kimdir? Belen Belediye başkan adayları

Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye Başkanı kimdir? Belen Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Belen Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Belen Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Belen yerel seçim sonuçları..

Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye başkanı kimdir? Belen Belediye başkan adayları - 1

BELEN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Belen Belediyesini 12.403 alınan oy ve %61.06 oy oranı ile MHP adayı İbrahim Gül kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%61.06
  • İyi Parti%37.28
  • Saadet Partisi%1.14
  • Vatan Partisi%0.20
  • BAYRAM VURAL%0.19
  • BTP%0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye başkanı kimdir? Belen Belediye başkan adayları - 2

BELEN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Belen Belediyesi Başkanı İbrahim Gül Kimdir?

1973 yılında Hatay’da doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu.

Şehir Planlama ve Tasarım Eğitimi aldı. 1997 yılın ‘da aile bireyleri ile birlikte kurdukları Gemi Acenteliği, Toplu Taşımacılık, İş Makineleri Kiralama ve Temizlik alanlarında faaliyet gösteren şirketin ortağıdır.

Aynı zamanda Osmaniye Organize Sanayide demir ve hurda tüccarlığı yapmaktadır. 2002 yılında İskenderun Ülkü Ocakları Başkanlığı ve 2009 Yerel Seçimler sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 2000 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi Üst Kurul Delegesidir.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Hatay Milletvekili Adayı oldu. İbrahim Gül 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ‘den Hatay İli Belen İlçesi Cumhur İttifakı Belen Belediye Başkanlığına seçildi.

Bir kız ve iki erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye başkanı kimdir? Belen Belediye başkan adayları - 3

BELEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İBRAHİM GÜL
  • ÖMER SAĞLAM
  • REŞİT ÖZUĞUR
  • EMİNE ÇİĞDEM KURT
  • AHMET EŞKİL
  • MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
  • DEVRİM SATI
  • MEHMET KÜÇÜK
  • AHMET ÖZER
  • AHMET ŞENAY
  • MUSTAFA KUNDAKÇI
  • ZEKERİYA EĞE
  • MURAT SOYER
Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye başkanı kimdir? Belen Belediye başkan adayları - 4

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