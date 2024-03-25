Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye başkanı kimdir? Belen Belediye başkan adayları

BELEN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Belen Belediyesi Başkanı İbrahim Gül Kimdir?

1973 yılında Hatay’da doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu.



Şehir Planlama ve Tasarım Eğitimi aldı. 1997 yılın ‘da aile bireyleri ile birlikte kurdukları Gemi Acenteliği, Toplu Taşımacılık, İş Makineleri Kiralama ve Temizlik alanlarında faaliyet gösteren şirketin ortağıdır.



Aynı zamanda Osmaniye Organize Sanayide demir ve hurda tüccarlığı yapmaktadır. 2002 yılında İskenderun Ülkü Ocakları Başkanlığı ve 2009 Yerel Seçimler sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 2000 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi Üst Kurul Delegesidir.



24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Hatay Milletvekili Adayı oldu. İbrahim Gül 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ‘den Hatay İli Belen İlçesi Cumhur İttifakı Belen Belediye Başkanlığına seçildi.



Bir kız ve iki erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.