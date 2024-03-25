Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye başkanı kimdir? Belen Belediye başkan adayları
Belen Belediyesi hangi partide? Belen Belediye Başkanı kimdir? Belen Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Belen Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Belen Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Belen yerel seçim sonuçları..
BELEN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Belen Belediyesini 12.403 alınan oy ve %61.06 oy oranı ile MHP adayı İbrahim Gül kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%61.06
- İyi Parti%37.28
- Saadet Partisi%1.14
- Vatan Partisi%0.20
- BAYRAM VURAL%0.19
- BTP%0.13