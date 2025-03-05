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Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı?

Pazar günü Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı'na gitmek için ayrılan Ece Gürel’in ailesinden canlı yayında yeni iddialar ortaya atıldı. Çantası, montu, hırkası ve cep telefonu bulunan Gürel'in montunun temiz ve özenle katlanılmış olduğu ifade edildi. Aile, montun biri tarafından bırakıldığından şüpheleniyor.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 1

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde çalışma gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 2

Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı buldu.

Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşya incelenmek üzere emniyete götürüldü..

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 3

MONTU BİRİ Mİ BIRAKTI?

TV porgramına katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanıldığı belirtti. Canlı yayına katılan aile, dünkü yayından sonra eşyaların bulunduğunu öne sürerken montu birinin bıraktığından şüphelendiklerini dile getirdi.

Ormanda bulunan montun temiz olması şüpheleri artırırken Sezer Gürel, iş nedeniyle eşiyle aralarının kötü olduğunu, eşinin ormana kendisini de çağırdığını ancak gitmediği aktardı.

Bölgede kan izine benzer bir yapının da bulunduğu ifade edildi.

Gölette aranmasının nedeni ise görgü tanığının Ece Gürel'in kaybolduğu gün bir köpeğin gölete girdiğini görmesi. Ancak Ece Gürel'in montu ve göl arasında mesafe bulunduğu öğrenildi.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 4

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

Çalışmaları takip eden Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, Gürel'in pazar gününden beri kayıp olduğunu, dün akşamdan beri profesyonel arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi aradıklarını söyledi.

Ekiplerin hiç durmadan çalıştıklarını belirten Çeçtepe, vardiya değişimi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ve henüz herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 5

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 6

Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum." mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 7

İŞ YERİNDE SIKINTI VARMIŞ

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Sezer Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 8

EVDEN ÇIKTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla evinin bulunduğu binadan çıkması yer alıyor.

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Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 9

HACIOSMAN DURAĞINDA İNDİ VE BİR SÜRE YÜRÜDÜ

Kaybolan kadının son görüntüsü ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı? - 10

Görüntülerde, Gürel'in Hacıosman durağında bindiği otobüsten ormanın girişinde inmesi ve bir süre yürümesi dikkati çekiyor.

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