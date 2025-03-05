Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ailesinden yeni iddialar: Montu biri mi bıraktı?
Pazar günü Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı'na gitmek için ayrılan Ece Gürel’in ailesinden canlı yayında yeni iddialar ortaya atıldı. Çantası, montu, hırkası ve cep telefonu bulunan Gürel'in montunun temiz ve özenle katlanılmış olduğu ifade edildi. Aile, montun biri tarafından bırakıldığından şüpheleniyor.
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.
İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde çalışma gerçekleştirdi.