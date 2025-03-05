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Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu mu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in kaybıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu bulunmuştu. Gürel'in canlı yayına katılan ailesi, kızlarının başına bir şey getirilmiş olabileceğine dikkat çekti. Saatler olmasına rağmen Gürel'in montunun temiz ve özenle katlanılmış olması şüpheleri artırdı.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu mu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti - 1

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel'den saatlerdir haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe duyan aile, canlı yayına çıkarak çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Son zamanlarda iş yerinde sorunlar yaşadığı anlatılan genç kadının psikolojik sorunlar yaşamış olabileceği bu nedenle de kendine zarar vermiş olabileceği ortaya atılmıştı. Ancak Gürel'in yakınları, böyle bir şeyin mümkün olmadığını genç kadının oldukça sosyal ve enerjisi yüksek biri olduğuna dikkat çekti.

Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntüler

TÜRKİYE HABERLERİ

Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu mu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti - 2

Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında Ece Gürel'e ait olan bazı eşyalar tespit edilmişti. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı bulmuştu.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu mu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti - 3

MONTU BİRİ Mİ BIRAKTI?

TV porgramına katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ve ailesi bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanıldığı belirtti. Canlı yayına katılan aile, dünkü yayından sonra eşyaların bulunduğunu öne sürerken montun oldukça temiz olduğuna, üzerine yaprak bile düşmediğini ifade etti.

Ormanda bulunan montun temiz olması şüpheleri artırırken Sezer Gürel, iş nedeniyle eşiyle aralarının kötü olduğunu, eşinin dışarıya çıkarken haber verdiğini ancak ormana gideceğini söylemediğini aktardı. Gürel, yorgunluğu nedeniyle eşine eşlik etmediğini sözlerine ekledi.


Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu mu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti - 4

50 DAKİKALIK MESAFE

Bölgede kan izine benzer bir yapının da bulunduğu ifade edildi. İzlerle Gürel'in eşyalarının arasındaki mesafe ise dikkat çekti. Söz konusu izler ile eşyalar arasında yürüme süresiyle 50 dakikalık bir mesafe bulunuyor.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu mu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti - 5

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Öte yandan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı ve İETT otobüsü ile Belgrad Ormanı'na gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüsle yolculuk yaptığı ve otobüsten inerek şoföre teşekkür ettiği görülüyor.

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