Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu nu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel'den saatlerdir haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe duyan aile, canlı yayına çıkarak çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Son zamanlarda iş yerinde sorunlar yaşadığı anlatılan genç kadının psikolojik sorunlar yaşamış olabileceği bu nedenle de kendine zarar vermiş olabileceği ortaya atılmıştı. Ancak Gürel'in yakınları, böyle bir şeyin mümkün olmadığını genç kadının oldukça sosyal ve enerjisi yüksek biri olduğuna dikkat çekti.