Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel bulundu nu? Ailesi kaybındaki şüpheye dikkat çekti
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in kaybıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu bulunmuştu. Gürel'in canlı yayına katılan ailesi, kızlarının başına bir şey gelmiş olabileceğine dikkat çekti. Saatler geçmiş olmasına rağmen Gürel'in montunun temiz ve özenle katlanılmış olması şüpheleri artırdı.
İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel'den saatlerdir haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe duyan aile, canlı yayına çıkarak çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Son zamanlarda iş yerinde sorunlar yaşadığı anlatılan genç kadının psikolojik sorunlar yaşamış olabileceği bu nedenle de kendine zarar vermiş olabileceği ortaya atılmıştı. Ancak Gürel'in yakınları, böyle bir şeyin mümkün olmadığını genç kadının oldukça sosyal ve enerjisi yüksek biri olduğuna dikkat çekti.