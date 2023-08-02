Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Belgrad Ormanı’nda denetim yaptı. Emniyet güçleri, piknik yapan vatandaşları orman yangınlarını önleme konusunda bilgilendirdi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak basın mensuplarını bilgilendiren emniyet güçleri, Belgrad Ormanı’nda TOMA araçlarıyla 7 gün 24 saat önlem alındığını söyledi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ve atlı birlikler Belgrad Ormanı’nda denetim yaptı.