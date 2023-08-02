Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem

TOMA’LARLA NÖBET

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Komiseri Cihan Ateş ise şunları anlattı:

“Ormanlarımızda bilgilendirme ve denetim amaçlı orman yangınlarına karşı görev alıyoruz. Bu orman yangınlarına sebebiyet veren cam kırığı parçaları büyüteç görevi görerek ormanlarda yangına sebebiyet veriyor. Sigara izmaritleri de öyle. Vatandaşları bu konuda bilgileniyoruz. Aynı zamanda TOMA araçlarımız 7/24 her ormanımızda mevcut olmak üzere görev alıyor. Oluşabilecek en ufak bir tehlikeye karşı görevinin başında oluyor yeterli ekipmanla. Herkesin gayesi doğa olduğu için ve biz de şu anda doğa için çalıştığımızdan tüm vatandaşlarımız memnun.”