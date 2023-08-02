Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Belgrad Ormanı’nda denetim yaptı. Emniyet güçleri, piknik yapan vatandaşları orman yangınlarını önleme konusunda bilgilendirdi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak basın mensuplarını bilgilendiren emniyet güçleri, Belgrad Ormanı’nda TOMA araçlarıyla 7 gün 24 saat önlem alındığını söyledi.

Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem - 1

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ve atlı birlikler Belgrad Ormanı’nda denetim yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem - 2

Piknik yapan vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran ekipler, vatandaşları uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem - 3

Piknik yapan vatandaşlardan Bedirhan Yıldırım, “Polis ekipleri geldi, burada bize bilgilendirme yaptı. Orman yangınları ile ilgili alacağımız tedbirleri, mangalı yaktıktan sonra nasıl söndürülmesi gerektiğini anlattı bizlere. Bizi bilgilendirdiler, teşekkür ediyoruz onlara. Bu çalışmaları çok sağlıklı buluyorum çünkü bilinçsiz insan çok. Bilgilendirme yapmaları çok güzel birşey.” şeklinde konuştu.

Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem - 4

Cüneyt Hancı ise, “Böyle devam etsinler, sürekli yapılırsa vatandaş da en azından buralara sahip çıkıldığını görmüş olur. İsabetli birşey, çok memnun olduk.” dedi.

Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem - 5

TOMA’LARLA NÖBET

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Komiseri Cihan Ateş ise şunları anlattı:

“Ormanlarımızda bilgilendirme ve denetim amaçlı orman yangınlarına karşı görev alıyoruz. Bu orman yangınlarına sebebiyet veren cam kırığı parçaları büyüteç görevi görerek ormanlarda yangına sebebiyet veriyor. Sigara izmaritleri de öyle. Vatandaşları bu konuda bilgileniyoruz. Aynı zamanda TOMA araçlarımız 7/24 her ormanımızda mevcut olmak üzere görev alıyor. Oluşabilecek en ufak bir tehlikeye karşı görevinin başında oluyor yeterli ekipmanla. Herkesin gayesi doğa olduğu için ve biz de şu anda doğa için çalıştığımızdan tüm vatandaşlarımız memnun.”

Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem - 6
Belgrad Ormanı’nda yangınlara karşı TOMA’lı önlem - 7
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