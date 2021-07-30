Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangal yapılmaya devam ediliyor

DHA 30.07.2021 - 19:52
Yasaktan haberleri olmadığını belirterek, yetkililerin onları uyarmadığını söyleyen vatandaşlar Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'na girerek mangal yakıp semaverde çay yaptı.
Belgrad Ormanı'nın çevresini dumanlar kapladı.
Sultangazi Kent Ormanı ve Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonrası polis ve zabıta ekipleri ormana gezmeye ve pikniğe gelen vatandaşları tek tek uyardı.
Ormana gelenlerin çıkış yapması söylendi. Güvenlik görevlileri de orman girişlerini kapatarak yeni gelenleri içeri almadı.