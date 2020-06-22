Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler

İstanbul'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı.

DHA 22.06.2020 - 11:47 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 12:07

Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 1
Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın eden piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 2
Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü.
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 3
Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı.
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 4
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 5
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 6
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 7
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 8
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 9
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 10
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 11
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 12
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 13
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 14
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 15
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 16
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 17
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 18
Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - 19

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