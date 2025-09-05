BELMEK kurs kayıt tarihleri belli oldu! Ankara BELMEK kursları branşlar ve bölgeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK Meslek Edindirme Kursları için başvuru takvimi yayımlandı. Birçok farklı alandaki kurstan ücretsiz olarak faydalanma şansı sunan BELMEK için 16 yaş ve üzeri olmak yeterli. Aynı eğitim döneminde en fazla 2 farklı branşa başvurular kabul ediliyor. Adaylar en fazla 3 yıl aynı branşa başvuru yapabilecek. İşte, 2025-2026 BELMEK kurs branşları ve kayıt tarihleri...

Meslek edindirme kursları sunan BELMEK için başvurular bölgelere göre alınıyor. Bölgeler ise ilçelerden oluşuyor. Kursiyerler başvuru esnasında hafta içi ve hafta sonu seçeneklerini dikkate alarak süreci tamamlıyor olmalılar. Kurslardan faydalanabilmek için ise ilk olarak üyelik oluşturulması gerekiyor. İşte, BELMEK kurs takvimi...

BELMEK KURS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK meslek edindirme kursları için başvuru tarihleri bölgelere göre değişiyor.

Bölgeler ve başvuru tarihleri şöyle:

Mamak (Elmadağ, Pursaklar, Çubuk): 15 Eylül
Sincan( Etimesgut, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı): 16 Eylül
Yenimahalle: 17 Eylül
Keçiören (Altındağ): 18 Eylül
Çayyolu (Gölbaşı, Polatlı): 19 Eylül
Çankaya: 22 Eylül

Başvurular için ilk olarak BELMEK üyeliği oluşturulmalı. Ardından belmek.ankara.bel.tr adresi üzerinden online kurs kaydı yapılabiliyor. Kursiyerlerin başvuru esnasında kursun hafta içi ve hafta sonu olmasına dikkat etmesi gerekiyor.

Kayıt yaptıran kursiyelerin, eğitimin ilk haftası kurs merkezlerine gitmemeleri halinde kurs kayıtları iptal edilir.

BRANŞLAR

Makina Nakışı
El Nakışı
Sim Sırma
İğne Oyası
Şiş Dantel
Tel Kırma-Tel Sarma
Dantel Anglez
Giyim
Mefruşat
Patchwork (Kırkyama)
Ahşap Boyama
Kumaş Boyama
İpek Pentur
Ebru
Çini
Mozaik
Alüminyum Rölyef
Ahşap Rölyef
Taş Bebek
Takı Tasarımı
Gümüş İşlemeciliği
Ev Ekonomisi (Yemek)
Turistik El Sanatları
Resim
Sıraltı Boyama
Kilim
El Örgüsü
Makrome
Deri İşlemeciliği
Jüt Kari
Amigurimi
Kağıt Rölyef
Sepet Örücülüğü
Seramik
Tezhip
Kat'ı
Filografi
Hat Sanatı
Ahşap Yakma

