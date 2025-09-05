BELMEK kurs kayıt tarihleri belli oldu! Ankara BELMEK kursları branşlar ve bölgeler

Meslek edindirme kursları sunan BELMEK için başvurular bölgelere göre alınıyor. Bölgeler ise ilçelerden oluşuyor. Kursiyerler başvuru esnasında hafta içi ve hafta sonu seçeneklerini dikkate alarak süreci tamamlıyor olmalılar. Kurslardan faydalanabilmek için ise ilk olarak üyelik oluşturulması gerekiyor. İşte, BELMEK kurs takvimi...