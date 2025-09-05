BELMEK kurs kayıt tarihleri belli oldu! Ankara BELMEK kursları branşlar ve bölgeler
Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK Meslek Edindirme Kursları için başvuru takvimi yayımlandı. Birçok farklı alandaki kurstan ücretsiz olarak faydalanma şansı sunan BELMEK için 16 yaş ve üzeri olmak yeterli. Aynı eğitim döneminde en fazla 2 farklı branşa başvurular kabul ediliyor. Adaylar en fazla 3 yıl aynı branşa başvuru yapabilecek. İşte, 2025-2026 BELMEK kurs branşları ve kayıt tarihleri...
Meslek edindirme kursları sunan BELMEK için başvurular bölgelere göre alınıyor. Bölgeler ise ilçelerden oluşuyor. Kursiyerler başvuru esnasında hafta içi ve hafta sonu seçeneklerini dikkate alarak süreci tamamlıyor olmalılar. Kurslardan faydalanabilmek için ise ilk olarak üyelik oluşturulması gerekiyor. İşte, BELMEK kurs takvimi...