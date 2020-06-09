Benekli Anadolu semenderi, Tunceli'de görüntülendi
Koruma altında tutulan benekli Anadolu semenderi, Tunceli'de fotoğraflandı.
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İHA - ntv.com.tr 09.06.2020 - 11:49
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri fotoğraflandı.
Çoğunlukla Çemişgezek ilçesinde Tağar Vadisi'nde görülen semenderler, bu kez Pülümür ilçesinde 2 farklı köyde görüldü.
Koruma altında bulunan benekli anadolu semenderini, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, Kangallı köyünde, Celal Çelik görüntüledi.
Genelde yağmur sonrası ortaya çıkan semenderlerin, son yıllarda bölge genelinde daha fazla görülmeye başlandığı öğrenildi.
2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde tespit edilen benekli semenderlerle ilgili her yıl izleme çalışması yapıldığı bildirildi.
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