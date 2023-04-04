"Benim" dediği yolu toprak döktürüp kapattı

Arazisini değerlendirmeye karar verdiğini belirten Aydoğan, "Burayı parsellettireceğim, bina dikeceğim, dükkan yaptıracağım. Arazi benim, daha karar vermedim. Yolda toplam 1640 metrekare arazim var. Belediye ile görüştüm burayı istimlak etmediklerini söylediler. Tapumu da belediyeden çıkardım." diye konuştu.