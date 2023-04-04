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"Benim" dediği yolu toprak döktürüp kapattı

Niğde'de bir kişi, tapulu arazisi olduğunu söylediği yolu toprak dökerek kapattı. Yol belediye ekiplerince açılırken, iddia sahibi vatandaş, "Burayı parsellettireceğim, bina dikeceğim." dedi.

"Benim" dediği yolu toprak döktürüp kapattı - 1

Niğde'de bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu ulaşıma kapattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Benim" dediği yolu toprak döktürüp kapattı - 2

Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak'taki yolun bir kısmının tapulu arazisinden geçtiğini iddia eden Gafur Aydoğan, iki şeritli yola toprak döktürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

"Benim" dediği yolu toprak döktürüp kapattı - 3

Zabıta ekipleri, yolda herhangi bir tapulu arazi bulunmadığını belirterek, Aydoğan ve yola toprak döken kamyon şoförüne para cezası uyguladı.

Belediye ekiplerinin toprağı kaldırmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

"Benim" dediği yolu toprak döktürüp kapattı - 4

Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, araziyi 1978'de satın aldığını ve bugüne kadar kullanmadığını iddia etti.

"Benim" dediği yolu toprak döktürüp kapattı - 5

Arazisini değerlendirmeye karar verdiğini belirten Aydoğan, "Burayı parsellettireceğim, bina dikeceğim, dükkan yaptıracağım. Arazi benim, daha karar vermedim. Yolda toplam 1640 metrekare arazim var. Belediye ile görüştüm burayı istimlak etmediklerini söylediler. Tapumu da belediyeden çıkardım." diye konuştu.

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