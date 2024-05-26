Benzin bidonu sonu oluyordu: “Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor”
Rize’nin Çayeli ilçesinde soba yakmak isterken oluşan parlama sonucu yüzü, elleri, kolları, ayakları ve vücudunun bazı yerlerinde derin yanıklar oluşan Metin Topal, hastanede tedavi altına alındı. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamayan Topal, “Rüyama geliyor, kabus görüyorum. Başıma gelen başkasının başına gelmesin. Dikkatli olsunlar, benzin bidonunu sobanın kenarına, yakınına bırakmayın.” dedi.
Rize’de tutuşturduğu kağıt ve naylon parçalarının sobanın yanında unuttuğu benzin bidonuna sıçramasıyla meydana gelen parlamada vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan Metin Topal, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.