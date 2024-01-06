Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında
Bursa'da bir benzin istasyonunun oto yıkama bölümünde bir panelvan dolusu sucuğu tazyikli suyla yıkayan üç kişi yakalandı. Etiketsiz sucuklar için imha kararı çıkarken, şüpheliler için de Türk Ceza Kanu'nun 186. maddesine göre işlem yapılacak.
Gemlik ilçesinde akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümünde girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.