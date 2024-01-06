Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında

Bursa'da bir benzin istasyonunun oto yıkama bölümünde bir panelvan dolusu sucuğu tazyikli suyla yıkayan üç kişi yakalandı. Etiketsiz sucuklar için imha kararı çıkarken, şüpheliler için de Türk Ceza Kanu'nun 186. maddesine göre işlem yapılacak.

Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında - 1

Gemlik ilçesinde akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümünde girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında - 2

Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.’yi (48) gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı.


Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında - 3

Şüpheliler ilk ifadesinde yıkama yaptıktan sonra sucukların bir kısmını Bursa'da tostçulara sattıklarını söyledi. Sucukların imha edileceği bildirildi.


Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında - 4

JANDARMA AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin jandarmadan yapılan açıklamada, “Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi’nde benzin istasyonunda insan sağlığına tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yapıldığı bilgisi alınmıştır..."

Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında - 5

"... olay ile ilgili yapılan araştırmada; Kurtul Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonunda yapılan kamera araştırmasında; sucukların bulunduğu aracın İ.Y. K, (48) isimli kişiye ait olduğu, yapılan görüşmede aracı eşi olan H.H.Y. E, (55) ve  F.M. E, (35) isimli şahısların kullandığı, bu kişilerin insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilmiş ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’nca şahıslar yakalanmıştır. Araç içerisinde bulunan 70 kilogram sucuğa el konulmuş olup inceleme ve imha yapılmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayla ilgili adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında - 6
Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişi ve araç sahibi gözaltında - 7
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