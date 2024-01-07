Benzin istasyonunda sucuk yıkayan iki kişinin ifadeleri ortaya çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde iki kişi, minibüste sucuk yıkadı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, sucukları tozlandığı için yıkadıklarını söylediği öğrenildi.
Olay, 5 Ocak’ta Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.