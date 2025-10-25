"Benzin mi, değil mi?" diye ateş yaktı: 70 yaşındaki adamın bacağı kesilmekten kurtarıldı

Çevik, daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Burada Yanık Tedavi Merkezi doktorlarının farklı bölgelerinden bacaklarına cilt nakli yaptığı ve cerrahi müdahalede bulunduğu Çevik, yaklaşık 25 gün süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu ve ağır yanıklar oluşan bacağının kesilme ihtimalinden kurtuldu.



Çevik, AA muhabirine, odun kesme motoruna benzin koymak istediğini ancak bahçedeki yakıt dolu iki bidondan hangisinde benzin olduğunu anlamadığını söyledi.



Bunu anlamak için ateş yaktığını aktaran Çevik, "İki bidon vardı, bunlardaki benzinin hangisi olduğunu anlamak için bir bidonda az bir şey yere döktüm ve bir ateş yakmıştım o anda bidona dokununca yere devrildi alevler beni sardı. Ağaç kesme motoru da yandı." dedi.



Çevik, o sırada tutuşan motoru patlamaması için korkudan başka bir yere fırlattığını ifade etti.



Bacağında ciddi yanıklar oluştuğunu belirten Çevik, "Eşime bağırdım geldi, su dökerek yangını söndürdü. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden, doktorlardan çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Benzini ateşle tahlil ettiğim için çok pişmanım ama iş işten geçti. Başıma gelen başkalarının başına gelmesin, yaptığımı kimse yapmasın. Benzini ateşle tahlil etmek en büyük pişmanlığım." diye konuştu.