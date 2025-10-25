"Benzin mi, değil mi?" diye ateş yaktı: 70 yaşındaki adamın bacağı kesilmekten kurtarıldı
Erzurum'da yakıt dolu iki bidondan hangisinin benzin olduğunu ateş yakıp anlamaya çalışırken alevler arasında kalan 70 yaşındaki İhsan Çevik'in derin şekilde yanan sağ bacağı, ameliyat ve cilt nakli ile kesilmekten kurtarıldı.
İspir ilçesinin Elmalı köyünde eşiyle yaşayan 2 çocuk babası 70 yaşındaki Çevik, yaklaşık 1 ay önce odun kesme motoruna benzin koymak istedi.
Bahçedeki birinde benzin diğerinde mazot olan bidonların hangisinde benzin olduğunu anlamak için ateş yakıp üzerine benzin döken Çevik, bu sırada aniden çoğalan alevlerin arasında kaldı.
Çevik'in çığlığını evden duyan hanımı Huriye Çevik, yaklaşık 2-3 dakika alevler içinde kalan eşini su dökerek kurtardı.
Sağ bacağında 3. derece, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif derecede yanıklar oluşan Çevik, ambulansla Pazaryolu Demirbağ Hasan Basri İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.