Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili'nin 2025 tarihi yaklaşıyor. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen bu mübarek gece, günahlardan arınma, af dileme ve duaların kabul olacağına inanılan özel bir zaman dilimidir. Müslümanlar, Berat Kandili'ni ibadetlerle, dualarla ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle geçirecek. Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor?

Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi - 1

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

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Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi - 2

BERAT GECESİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilir ve bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu ve Allah'ın rahmetinin bol olduğu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi - 3

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.


Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi - 4

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz.


Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi - 5

Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar:  "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce) Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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