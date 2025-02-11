Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi
İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili'nin 2025 tarihi yaklaşıyor. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen bu mübarek gece, günahlardan arınma, af dileme ve duaların kabul olacağına inanılan özel bir zaman dilimidir. Müslümanlar, Berat Kandili'ni ibadetlerle, dualarla ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle geçirecek. Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor?
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: