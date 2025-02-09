Berat gecesi ne zaman? İşte 2025 Berat Kandili tarihi
Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek. Peki, Berat Kandili ne zaman?
Üç aylar içindeki son kandile geri sayım başladı. Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yakın zaman sonra idrak edilecek. İşte, 2025 Berat Kandili tarihi...