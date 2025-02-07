Berat Kandili 2025: Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Kandili için geri sayım başladı. Üç ayların üçüncü kandili olarak idrak edilecek olan Berat Kandili öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından kandil tarihleri araştırılıyor. Regaip ve Miraç Kandili'nin ardından idrak edilecek olan Berat Kandili, Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?

Berat Kandili 2025: Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? - 1

2025 Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed, "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." buyurmuştur. Her yıl Berat Kandili gecesi milyonlarca Müslüman namaz kılıp, oruç tutarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Berat Kandili 2025: Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? - 2

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Berat Kandili 2025: Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? - 3

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Berat Kandili 2025: Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? - 4

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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