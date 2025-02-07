Berat Kandili 2025: Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
Berat Kandili için geri sayım başladı. Üç ayların üçüncü kandili olarak idrak edilecek olan Berat Kandili öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından kandil tarihleri araştırılıyor. Regaip ve Miraç Kandili'nin ardından idrak edilecek olan Berat Kandili, Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?
2025 Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed, "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." buyurmuştur. Her yıl Berat Kandili gecesi milyonlarca Müslüman namaz kılıp, oruç tutarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?