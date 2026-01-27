Berat Kandili 2026: Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili önemi ne?
27.01.2026 15:17
NTV - Haber Merkezi
Berat Kandili tarihi, üç ayların üçüncü kandili olması vesilesiyle milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. İslam alemi için mübarek ve kutsal günler arasında yer alan Berat Kandili gecesinde, bol bol ibadet edilerek dualar okunacak. Ramazan ayından hemen önce idrak edilecek olan Berat Kandili, Müslümanlar için arınma fırsatı olarak tanımlanıyor. 2026 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili önemi ne?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte, Berat Kandili'nin 2026 yılında idrak edileceği tarih belli oldu. Bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanan Müslümanlar, gözlerini kutsal Berat Kandili tarihine çevirdi. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili önemi ne?
2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ ÖNEMİ
Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:
“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)„
Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)