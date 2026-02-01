Berat Kandili 2026: Mübarek Berat Kandili ne zaman, anlam ve önemi ne?
01.02.2026 08:49
NTV - Haber Merkezi
İslam alemi için rahmet, mağfiret ve arınma kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Berat Kandili için geri sayım başladı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının en önemli günleri arasında yer alan bu özel gece, aynı zamanda on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in de en büyük müjdecisi olarak tanımlanıyor. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte Diyanet tarafından belirtilen takvime göre Berat Kandili tarihi.
2026 Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği tüm İslam camiasının merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. İslam inancına göre Berat Kandili gecesi, kulların bir yıllık rızıklarının, kaderlerinin ve ömürlerinin yeniden yazıldığı, duaların geri çevrilmediği bir gece olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ
Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:
“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)„
Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)