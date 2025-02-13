Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?
Berat Kandili duaları 2025 Berat Kandili nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Bu kutsal geceyi ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureleri araştırıyor. Peki, Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?
İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, günahların affı, duaların kabulü ve bereketin artması için önemli bir fırsat sunuyor. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler için okunması tavsiye edilen dua ve sureler şöyle: