Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?

Bazı rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'in berat gecesinde de indirildiğini dile getiren Çalış, "Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve adalet dolu mesajlarını hayata taşıma anlamında bir muhasebe ve yeniden başlangıç gecesi olmalıdır. Böyle yapıldığında bu gece ramazan ikliminin başlangıcının Müslümanların hayatındaki müşahhas göstergesi haline gelmiş olacak." dedi.



Berat gecesi için özel bir ibadet biçiminin olmadığının altını çizen Çalış, "Rivayetlerde bu gecede genel anlamda ibadet etme, gündüzleri de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bunun yanında tüm günah ve kusurlarımızla Rabb'imize yönelmeli ve O'ndan mağfiret dilemeliyiz. Eksikliklerimizi, kusurlarımızı tespit etmeli ve bunları bir daha tekrar etmeme hususunda kesin bir irade sergilemeliyiz." açıklamasını yaptı.