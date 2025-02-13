Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?

Berat Kandili duaları 2025 Berat Kandili nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Bu kutsal geceyi ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureleri araştırıyor. Peki, Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?

Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? - 1

İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, günahların affı, duaların kabulü ve bereketin artması için önemli bir fırsat sunuyor. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler için okunması tavsiye edilen dua ve sureler şöyle:

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Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? - 2

BERAT KANDİLİ DUASI

Diyanet kaynaklarına göre, Berat Kandili'nde Yasin, Duhan, Mülk ve Fetih sureleri okunması önerilirken, bol bol istiğfar, Kelime-i Tevhid ve salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, Peygamber Efendimiz’in sıkça okuduğu şu dua da kandil gecesinde okunabilir:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün, tuhibbu’l-afve fa’fü annî."
(Anlamı: Allah’ım! Sen çok affedicisin, kerem sahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet.)


Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? - 3

İbadetle geçirilmesi gereken bu mübarek gecede, tövbe ve istiğfar ederek manevi huzur bulunması gerektiğini belirten din alimleri, Berat Kandili'nin affedilme ve arınma fırsatı sunduğunu ifade ediyor.

Bu özel gecede ibadet etmek isteyen vatandaşlar, 100 defa "Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh" diyerek istiğfarda bulunabilir, Fatiha ve İhlas surelerini okuyarak sevap kazanabilir.

Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? - 4

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualardan biri şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? - 5

BERAT GECESİ NASIL GEÇİRİLMELİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, AA muhabirine, Berat gecesinin günahlardan, ayıplardan ve kirlerden arınma için bir fırsat olduğunu söyledi.

Allah'ın berat gecesi vesilesiyle kullarını af ve mağfirete çağırdığını belirten Çalış, Hazreti Muhammed'in bir hadisinde bu gecede çok kişinin bağışlanacağını söylediğini aktardı.


Berat Kandili duaları: Berat Kandili Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? - 6

Bazı rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'in berat gecesinde de indirildiğini dile getiren Çalış, "Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve adalet dolu mesajlarını hayata taşıma anlamında bir muhasebe ve yeniden başlangıç gecesi olmalıdır. Böyle yapıldığında bu gece ramazan ikliminin başlangıcının Müslümanların hayatındaki müşahhas göstergesi haline gelmiş olacak." dedi.

Berat gecesi için özel bir ibadet biçiminin olmadığının altını çizen Çalış, "Rivayetlerde bu gecede genel anlamda ibadet etme, gündüzleri de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bunun yanında tüm günah ve kusurlarımızla Rabb'imize yönelmeli ve O'ndan mağfiret dilemeliyiz. Eksikliklerimizi, kusurlarımızı tespit etmeli ve bunları bir daha tekrar etmeme hususunda kesin bir irade sergilemeliyiz." açıklamasını yaptı.

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