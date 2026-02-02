Berat Kandili ibadetleri 2026: Berat Kandili'nde neler yapılır? Faziletleri ve duaları nelerdir?
02.02.2026 10:33
Gökhan Çelik
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" üçüncü kandili olan Berat Kandili bu gece milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. İslam dünyasında kader gecesi olarak da adlandırılan bu gece, kulun bir yıllık rızkının, sağlığının ve ömür taksimatının yapıldığına inanılan kutsal geceler arasında yer alıyor. Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, kutsal Berat gecesini ibadet ve dua ederek dolu dolu geçirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Berat Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? İşte Diyanet'e göre Berat Kandili faziletleri.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Müslüman alemi için kutsal geceler arasında yer alıyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak bilinen Berat Kandili'nde hangi dualar ve ibadetlerin yer alacağını araştırıyor. Peki, Berat Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce) „
Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
BERAT KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?
Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELER?
Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, Berat Kandili ibadetleri şu şekilde sıralanmıştır;
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.v) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
BERAT KANDİLİ FAZİLETLERİ NELER?
İslam aleminde af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesini, Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle, bugün idrak edilecek.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan “berat etmek” için eşsiz bir fırsattır.
Kulluk yolculuğundaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan berî olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir.
Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır.
Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; “De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...” şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.