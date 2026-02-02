Berat Kandili mesajları 2026: Mübarek Berat Kandili gecesine özel, kısa, en güzel, anlamlı, dualı ve ayetli kandil mesajları
Berat Kandili mesajları, mübarek Berat Kandili'nin bu gece idrak edilecek olması nedeniyle araştırılmaya başladı. Maneviyatın doruğa ulaştığı, günahların arındığı ve kaderlerin yeniden yazıldığı kutlu gece olarak bilinen Berat Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi de olacak. Sevdiklerine, akrabalarına ve dostlarına bu gecenin güzelliğini yansıtmak isteyenler için en güzeli kısa, anlamlı, dualı ve ayetli kandil mesajlarını sizler için derledik. İşte WhatsApp, Instagram ve SMS ile paylaşabileceğiniz en anlamlı, dualı ve ayetli kandil mesajları.
2026 yılının ikinci kandili olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Berat Kandili mesajlarıyla vatandaşlar aralarında dua ve sevgilerini birbirlerine iletme fırsatı bulacak. Büyüklerini aramak, arayamıyorsa bile onlara kalpten bir hayırlı kandiller mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, kısa, en güzel, anlamlı, dualı ve ayetli kandil mesajları araştırıyor. İşte 2026 Berat Kandili mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler.
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026
"Berat kandili hürmetine... tüm dualarınızın kabul olması dileği ile. Hayırlı kandiller..."
"Ey büyük Allahım sen affedicisin. Ne olur bizleri de bu mübarek Berat kandili hatırına aff ve mağfiret eyle. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden depremlerden doğal afetlerden sen Muhafaza eyle."
"Bu gece ona açılan tüm elleri samimi kalpleri boş geri çevirmesin. Hepimizin günahlardan Berat etsin. Hayırlı bereketli kandiller..."
"Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nin tüm islam ailemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı kandiller. "
"Ruhu nefis zindanından kurtarmaktır. Berat
nefsi haktan satın almanın adıdır. Berât
Bir yılın değil, ebedi kurtuluşun adıdır Berât.Hayırlı Kandiller..."
"Sen bize doğru yolu göster ya Rab
üstümüzde taşıyamayacağımız yükleri, omuzlarımıza verme. Berat gecesinin hayrına bizleri Berat’e eriştir"
"Birbirine her koşulda samimiyetle iyiliği, hakkı ve sabrı tavsiye eden insanların yol arkadaşlığı, bu zamanda sahip olunabilecek en değerli hazinelerden biridir. Berat Kandiliniz kutlu olsun."
"Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun!"
“Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. [Nesai]”
"Af, barış, manevi anlamda arınma ve kurtuluşun temsil edildiği Berat kandilinde, herkese hayırlı kandiller diliyorum."
"Yarabbi bu gece ömrümüze sen hayırlı yazılar yaz. Tüm yorgunluklardan berat nasip eyle. Ne istediğini bilmeyen insanlardan uzak eyle..
Gönlümüzde bahar çiçekleri açtıracak. İnsanları hayatımızda daim eyle. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden güzel eyle. Amin"
"Dualarımızın kabul olduğu, gönlümüzün huzur bulduğu, sıkıntılarımız'dan berat ettiğimiz bir ömür yaşayabileceğiniz bir başlangıç olsun inşallah herkese. Hayırlı kandiller.
"Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller..