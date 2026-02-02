Berat Kandili mesajları 2026: Mübarek Berat Kandili gecesine özel, kısa, en güzel, anlamlı, dualı ve ayetli kandil mesajları

"Berat kandili hürmetine... tüm dualarınızın kabul olması dileği ile. Hayırlı kandiller..."

"Ey büyük Allahım sen affedicisin. Ne olur bizleri de bu mübarek Berat kandili hatırına aff ve mağfiret eyle. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden depremlerden doğal afetlerden sen Muhafaza eyle."

"Bu gece ona açılan tüm elleri samimi kalpleri boş geri çevirmesin. Hepimizin günahlardan Berat etsin. Hayırlı bereketli kandiller..."