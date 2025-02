Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları

2025 EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...



Af ve mağfiretin müjdeleyicisi #BeratKandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz.



Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.



#BeratKandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.



"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'