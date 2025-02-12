Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları

İslam alemini Berat Kandili heyecanı sardı. Ramazanın müjdecisi Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Pek çok vatandaş bu manevi açıdan özelde günde kandil mesajları sözlerini araştırmaya başladı. İşte, sosyal medyadan veya WhatsApp yoluyla iletebileceğiniz en güzel Berat Kandili mesajları...

Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları - 1

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yarın gece idrak edilecek. İslam inancına göre önem verilen özel gecelerden olan Berat gecesi, Yüce Allah’tan af ve arınma dileyerek kurtuluşa ermenin talep edildiği gecedir. İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili’nde çeşitli ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bir yandan da kandil mesajlarını araştırıyor. Bu yılın üç aylar içindeki son kandili Berat Kandili'ni ihya edecek olmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olan Müslümanlar, kandil mesajlarını sorgulamaya devam ediyor.  İşte, Hayırlı Kandiller etiketiyle paylaşılan 'Berat Kandili' mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları - 2

2025 EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Af ve mağfiretin müjdeleyicisi #BeratKandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz.

Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.

#BeratKandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'

Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları - 3

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları - 4

"Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer, hayrlı kandiller..."

Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.

Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları - 5

Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları - 6

En güzel dua, başkasının haberi olmadan edilendir. Adınızın bugün çokça anılması dileğiyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla #BeratKandili'miz Mübarek Olsun..

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.

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