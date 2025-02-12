Berat Kandili mesajları: En güzel, kısa-uzun ve hadisli-dualı kandil mesajları
İslam alemini Berat Kandili heyecanı sardı. Ramazanın müjdecisi Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Pek çok vatandaş bu manevi açıdan özelde günde kandil mesajları sözlerini araştırmaya başladı. İşte, sosyal medyadan veya WhatsApp yoluyla iletebileceğiniz en güzel Berat Kandili mesajları...
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yarın gece idrak edilecek. İslam inancına göre önem verilen özel gecelerden olan Berat gecesi, Yüce Allah’tan af ve arınma dileyerek kurtuluşa ermenin talep edildiği gecedir. İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili’nde çeşitli ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bir yandan da kandil mesajlarını araştırıyor. Bu yılın üç aylar içindeki son kandili Berat Kandili'ni ihya edecek olmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olan Müslümanlar, kandil mesajlarını sorgulamaya devam ediyor. İşte, Hayırlı Kandiller etiketiyle paylaşılan 'Berat Kandili' mesajları...