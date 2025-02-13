Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları)
Berat Kandili mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. Yılın üçüncü kandilinde kalplerinden geçen dilekleri ve duaları paylaşmak isteyen vatandaşlar, Berat Kandili mesajlarını bir vesile olarak görüyor. Sizler de uzakta olan sevdiklerinize Berat Kandili mesajları göndererek bu özel günde onları da hatırladığınızı gösterebilirsiniz. Berat Kandili mesajları seçenekleri sosyal medya ile birlikte çeşitlendi. İşte aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları örneklerinden bazıları...
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak ediliyor. İslam inancına göre önem verilen özel gecelerden olan Berat gecesi, Yüce Allah’tan af ve arınma dileyerek kurtuluşa ermenin talep edildiği gecedir. İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili’nde çeşitli ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bir yandan da Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. Bu yılın üç aylar içindeki son kandili Berat Kandili'ni ihya edecek olmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olan Müslümanlar, Berat Kandili mesajları paylaşımında bulunuyor. İşte, Hayırlı Kandiller etiketiyle paylaşılan 'Berat Kandili' mesajları...