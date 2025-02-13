Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. Yılın üçüncü kandilinde kalplerinden geçen dilekleri ve duaları paylaşmak isteyen vatandaşlar, Berat Kandili mesajlarını bir vesile olarak görüyor. Sizler de uzakta olan sevdiklerinize Berat Kandili mesajları göndererek bu özel günde onları da hatırladığınızı gösterebilirsiniz. Berat Kandili mesajları seçenekleri sosyal medya ile birlikte çeşitlendi. İşte aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları örneklerinden bazıları...

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 1

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak ediliyor. İslam inancına göre önem verilen özel gecelerden olan Berat gecesi, Yüce Allah’tan af ve arınma dileyerek kurtuluşa ermenin talep edildiği gecedir. İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili’nde çeşitli ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bir yandan da Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. Bu yılın üç aylar içindeki son kandili Berat Kandili'ni ihya edecek olmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olan Müslümanlar, Berat Kandili mesajları paylaşımında bulunuyor.  İşte, Hayırlı Kandiller etiketiyle paylaşılan 'Berat Kandili' mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 2

2025 EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Af ve mağfiretin müjdeleyicisi #BeratKandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz.

Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.

#BeratKandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 3

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 4

"Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer, hayrlı kandiller..."

Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.

Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 5

Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 6

En güzel dua, başkasının haberi olmadan edilendir. Adınızın bugün çokça anılması dileğiyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla #BeratKandili'miz Mübarek Olsun..

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 7

EŞE BERAT KANDİLİ MESAJLARI

"Birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini bilerek, bu mübarek gecede seninle dua ediyorum. Rabbim sana sağlık, huzur ve mutluluk versin. Berat Kandili’miz mübarek olsun aşkım."

"Bu mübarek gecede tüm günahlarımızın affolmasını, kalbimizin huzurla dolmasını diliyorum. Rabbim seni hep korusun ve dualarımızı kabul etsin. Berat Kandili’miz mübarek olsun sevgilim."

"Dualarımda her zaman sen varsın. Bu mübarek gecede ellerimizi semaya açarken, Allah bizi birbirimize hayırlı kılsın. Berat Kandili’miz mübarek olsun canım eşim."

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 8

ARKADAŞ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

"Bu mübarek gecede gönüller huzurla dolsun, dualar kabul olsun, günahlar affolsun. Rabbim sana sağlık, mutluluk ve bereket versin. Berat Kandili’n mübarek olsun dostum."

"Rabbim dualarını kabul, gönlünü huzurla doldursun. Bu gece edilen duaların hürmetine, hayırlı ve güzel günler nasip etsin. Berat Kandili’n mübarek olsun canım arkadaşım."

"Bu güzel gece vesilesiyle gönlüne ferahlık, hayatına huzur, kalbine iman dolsun. Duaların kabul olsun dostum. Berat Kandili’n mübarek olsun!"

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 9

ANNEYE BERAT KANDİLİ MESAJLARI

"Anneciğim, duaların en güzel sığınağım, ellerin üzerimde olduğu sürece huzurluyum. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Berat Kandili’n mübarek olsun, dualarında bizleri de unutma."

"Hayatımın en değerli varlığı, cennet kokulu annem… Duaların kabul, gönlün ferah, ömrün bereketli olsun. Berat Kandili’n mübarek olsun."

"Senin duaların sayesinde huzur buluyor, yolumu aydınlatıyorum. Rabbim sana sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler versin. Berat Kandili’n mübarek olsun güzel annem."

Berat Kandili mesajları Instagram, X ve WhatsApp'a özel (Aileye, anneye, eşe, dosta özel Berat Kandili mesajları) - 10

AİLEYE BERAT KANDİLİ MESAJLARI

"Sevgili Ailem, bu mübarek gecede dualarımız kabul, günahlarımız af, gönüllerimiz huzurla dolsun. Beraat Kandilimiz mübarek olsun."

"Canım ailem, bu kutlu gecede dualarımız bir olsun, kalplerimiz sevgiyle dolsun. Rabbim bizleri sağlıkla, mutlulukla bir arada daim kılsın. Hayırlı kandiller."

"Rabbim, bu mübarek gece hürmetine evimizi huzurla, gönüllerimizi imanla, soframızı bereketle doldursun. Beraat Kandilimiz mübarek olsun."

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